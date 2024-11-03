Де’Аарон Фокс вывихнул мизинец на тренировке
Де’Аарон Фокс травмировал мизинец левой руки.
Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс сообщил, что получил вывих мизинца левой руки во время тренировки в субботу вечером.
Рентген не выявил серьезной травмы. Фокс рассказал журналисту The Sacramento Bee, что мизинец не зажил, и, вероятно, повреждена связка.
Фокс в субботу смазал все одиннадцать трехочковых бросков в матче с «Торонто», но сказал, что планирует продолжать играть, несмотря на травму.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Sacramento Bee
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