Ксавьер Мун: «Большое преувеличение говорить, что НБА и европейский баскетбол – это два разных вида спорта»

Ксавьер Мун рассказал о разнице между НБА и европейским баскетболом.

«Два разных вида спорта? Мне кажется, что это большое преувеличение. Да, есть небольшие отличия в правилах, количеству игрового времени, размерах площадки... Но привыкнуть к этим изменениям не так сложно. Мне легко дался этот переход, не испытывал никаких проблем. А то, что трехочковая дуга ближе к кольцу – это только плюс (смеется). Буду забивать с лучшим процентом.

Мой самый запоминающийся момент в НБА? Назову эпизод, когда я выиграл спорный мяч у Бобана Марьяновича . Это было забавно. Еще мне запомнилась моя первая игра в НБА, которую мы проводили через несколько дней после рождества в 2021 году.

В США с каждым годом все больше и больше уважают европейский баскетбол. Во-первых, потому что в НБА играют много баскетболистов из Европы, причем на ведущих ролях. Во-вторых, Олимпийские игры-2024 доказали, что европейские сборные могут играть на самом высоком уровне, навязывать достойную борьбу Дрим-Тим. Так что уважение еще больше увеличилось», – считает экс-игрок НБА , который в этом сезоне представляет «Зенит ».