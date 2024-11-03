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Центровой Андрей Мартюк о «Зените»: «У них хорошая, мощная передняя линия. Играть очень интересно и захватывающе»

Андрей Мартюк прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом».

Команды из верхней части турнирной таблицы Единой лиги ВТБ встретятся в Краснодаре.

«Мы всегда готовы к такой борьбе. У нас на тренировках постоянно жёсткий контакт, поэтому к играм мы подходим хорошо подготовленными. К тому же, мы уже победили их на выезде, теперь будем играть дома. Надеюсь, соберутся полные трибуны. При родных болельщиках у нас как будто вырастают крылья.

Мы целую неделю готовились дома, восстановились, отдохнули, разобрали соперника. Подходим к матчу в полной готовности.

Они играют в позиционный баскетбол с уклоном в атаку. У них хорошая, мощная передняя линия. Играть против таких соперников – опытных, больших – очень интересно и захватывающе. Это для меня вызов. Можно сказать, добавляет мотивации.

Главное – держать концентрацию на протяжении 40 минут и играть в свою игру. В прошлый раз именно это нам и помогло победить» – заявил центровой.

«Локомотив-Кубань» одержал победу в Санкт-Петербурге в первой встрече клубов в этом сезоне со счетом 83:76.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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Андрей Мартюк
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