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Шэй Гилджес-Александер: «Обмен из «Клипперс» в «Тандер» сработал в мою пользу»

Шэй Гилджес-Александер высказался об обмене из «Клипперс» в «Тандер» 5 лет назад.

«Хороший вопрос. Я провел отличный сезон за «Клипперс». Их фронт-офис совершил сделку, которая, по их мнению, была лучшей для их команды. Так же поступил и «Тандер».

В последние пять лет я старался сосредоточиться на своем развитии и развитии команды, стараясь использовать весь свой потенциал. Я бы сказал, что этот обмен сработал в мою пользу», – сказал защитник «Оклахомы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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