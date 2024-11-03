Дражен Анзулович о победе над «Енисеем»: «Когда у нас было минус пять очков, команда показала характер»
Дражен Анзулович отметил важность победы «Самары» над «Енисеем» – 73:58.
«Поздравляю свою команду. Первые 15 минут у нас были хорошие, контролировали игру. В моменте наше преимущество составило 13 очков, потом «Енисей» включился. Мы очень плохо провели третью четверть, не контролировали игру тактически, мало что получалось в нападении.
Когда у нас было минус пять очков, команда показала характер. Последнюю четверть провели так, как хотели бы провести все 40 минут. Хорошо сыграли в защите и в нападении, когда команда так заканчивает игру, я могу сказать, что это очень важная победа для нас», – заявил главный тренер «Самары».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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