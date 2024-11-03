Дражен Анзулович о победе над «Енисеем»: «Когда у нас было минус пять очков, команда показала характер»

Дражен Анзулович отметил важность победы «Самары» над «Енисеем» – 73:58.

«Поздравляю свою команду. Первые 15 минут у нас были хорошие, контролировали игру. В моменте наше преимущество составило 13 очков, потом «Енисей » включился. Мы очень плохо провели третью четверть, не контролировали игру тактически, мало что получалось в нападении.

Когда у нас было минус пять очков, команда показала характер. Последнюю четверть провели так, как хотели бы провести все 40 минут. Хорошо сыграли в защите и в нападении, когда команда так заканчивает игру, я могу сказать, что это очень важная победа для нас», – заявил главный тренер «Самары».