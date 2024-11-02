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Самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства

«Самаре» предстоит проверка.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в течение двух месяцев в регионе проверят, как местные профессиональные спортивные клубы расходуют бюджетные средства.

«Сейчас мною принято решение в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства.

Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями. Клубы должны играть на высоком уровне, максимально вовлекать в свою деятельность молодежь и болельщиков. При этом учитывать интересы региона, развивать массовый спорт», – написал Федорищев в своем Telegram-канале.

«Самара» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с результатом 3-6.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
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