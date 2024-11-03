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Соотношение штрафных к попыткам с игры в НБА показывает максимум за 11 лет

Начало сезона-2024/25 ознаменовалось большим количеством штрафных.

Игроки в среднем бросают 28,1 штрафного на 100 попыток с игры. Этот показатель является максимальным за последние 11 сезонов. В прошлом регулярном чемпионате эта статистика (24,4) стала минимальной в истории.

Основное внимание арбитров направлено на помехи движению к корзине. 8,4% проходов закончились выписыванием замечаний игрокам обороны. Это самый большой показатель за 12 лет, в течение которых собирается подобная продвинутая статистика.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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