Соотношение штрафных к попыткам с игры в НБА показывает максимум за 11 лет

Начало сезона-2024/25 ознаменовалось большим количеством штрафных.

Игроки в среднем бросают 28,1 штрафного на 100 попыток с игры. Этот показатель является максимальным за последние 11 сезонов. В прошлом регулярном чемпионате эта статистика (24,4) стала минимальной в истории.

Основное внимание арбитров направлено на помехи движению к корзине. 8,4% проходов закончились выписыванием замечаний игрокам обороны. Это самый большой показатель за 12 лет, в течение которых собирается подобная продвинутая статистика.