Никола Йокич был близок к трипл-даблу (27+16+9) в победной игре с «Ютой»
«Денвер» победил «Джаз» (129:103).
Центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу. На его счету 27 очков, 16 подборов и 9 передач при 10 точных из 18 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 4 из 4 штрафных. Йокич лидировал среди всех игроков на площадке по трем основным показателям.
Баскетболист не выходил на площадку в заключительной четверти.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Денвера»
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