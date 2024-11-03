«Лейкерс» переместились с последнего на 9-е место по соотношению попыток с игры с оппонентами

Джей Джей Редик добился изменения важного статистического показателя.

В прошлом сезоне «Лейкерс » были последними по разнице попыток с игры со своими оппонентами. Команда прошла регулярный чемпионат с показателем «-3,5».

После смены главного тренера в этом году клуб идет с показателем «2,5» и занимает 9-е место в лиге. При этом незначительно снизилась доля трехочковых бросков (с 35,8% до 34,9).

«Лейкерс» одержали 4 победы при 2 поражения на старте чемпионата.