«Лейкерс» переместились с последнего на 9-е место по соотношению попыток с игры с оппонентами
Джей Джей Редик добился изменения важного статистического показателя.
В прошлом сезоне «Лейкерс» были последними по разнице попыток с игры со своими оппонентами. Команда прошла регулярный чемпионат с показателем «-3,5».
После смены главного тренера в этом году клуб идет с показателем «2,5» и занимает 9-е место в лиге. При этом незначительно снизилась доля трехочковых бросков (с 35,8% до 34,9).
«Лейкерс» одержали 4 победы при 2 поражения на старте чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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