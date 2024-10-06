Чемпионат Франции. «Париж» сыграет со «Стад Рошеле», «Виллербан» примет «Монако»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Париж» сыграет со «Стад Рошеле» у себя дома, «Виллербан » примет «Монако ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 2-0,, Виллербан – 2-0, Сен-Кантен – 2-0, Бурк – 2-1, Лимож – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Нанси – 1-1, Дижон – 1-1, Страсбур – 1-2, Нантер – 1-2, Ле-Ман – 1-2, Ле-Портель – 1-2, Стад Рошеле – 0-2, Элан Шалон – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.