Чемпионат Франции. «Париж» сыграет со «Стад Рошеле», «Виллербан» примет «Монако»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Париж» сыграет со «Стад Рошеле» у себя дома, «Виллербан» примет «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 2-0,, Виллербан – 2-0, Сен-Кантен – 2-0, Бурк – 2-1, Лимож – 2-1, Гравлин-Дюнкерк – 2-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Нанси – 1-1, Дижон – 1-1, Страсбур – 1-2, Нантер – 1-2, Ле-Ман – 1-2, Ле-Портель – 1-2, Стад Рошеле – 0-2, Элан Шалон – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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