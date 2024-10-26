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Чемпионат Франции. «Нанси» против «Монако», «Шоле» сыграет с «Парижем» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Нанси» примет «Монако», «Шоле» дома сыграет с «Парижем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Сен-Кантен – 4-1, Виллербан – 3-1, Шоле – 3-1, Гравлин-Дюнкерк – 3-1, Париж – 3-1, Дижон – 2-1, Монако – 3-2, Бурк – 3-2, Лимож – 3-2, Страсбур – 3-2, Ле-Ман – 2-3, Нанси – 2-3, Ле-Портель – 1-3, Нантер – 1-4, Элан Шалон – 1-4, Стад Рошеле – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЛе-Ман
logoНанси
logoчемпионат Франции
logoДижон
logoШоле
logoМонако
logoПариж
logoЛе-Портель
logoСтад Рошеле
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