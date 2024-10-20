Чемпионат Франции. «Монако» примет «Шоле», «Париж» сыграет с «Нантером»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Монако» дома сыграет с идущим пока без поражений «Шоле». «Париж » примет «Нантер ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 3-0, Шоле – 3-0, Сен-Кантен – 4-1, Гравлин-Дюнкерк – 3-1, Париж – 2-1, Дижон – 2-1, Бурк – 3-2, Лимож – 3-2, Монако – 2-2, Страсбур – 2-2, Ле-Ман – 2-3, Нанси – 2-3, Ле-Портель – 1-3, Нантер – 1-3, Элан Шалон – 0-4, Стад Рошеле – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.