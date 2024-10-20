Чемпионат Франции. «Монако» примет «Шоле», «Париж» сыграет с «Нантером»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Монако» дома сыграет с идущим пока без поражений «Шоле». «Париж» примет «Нантер».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 3-0, Шоле – 3-0, Сен-Кантен – 4-1, Гравлин-Дюнкерк – 3-1, Париж – 2-1, Дижон – 2-1, Бурк – 3-2, Лимож – 3-2, Монако – 2-2, Страсбур – 2-2, Ле-Ман – 2-3, Нанси – 2-3, Ле-Портель – 1-3, Нантер – 1-3, Элан Шалон – 0-4, Стад Рошеле – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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