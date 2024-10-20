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Чемпионат Италии. «Скафати» примет «Милан», «Виртус» сыграет с «Дертоной» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Скафати» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Дертону».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 3-0, Триест – 3-0, Тренто – 3-0, Трапани Шарк – 3-1, Милан – 2-1, Брешия – 2-1, Дертона – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Пистоя – 2-1, Скафати – 1-2, Тревизо – 1-2, Динамо Сассари – 1-2, Ваноли Кремона – 1-3, Венеция – 0-3, Варезе – 0-4, Наполи – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoВиртус
logoСкафати
logoРейер Венеция
logoРеджо-Эмилия
logoДинамо Сассари
logoТренто
logoБрешия
logoТревизо
logoТриест
logoДертона
logoПистоя
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