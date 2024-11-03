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Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга очень зрело отреагировал на перевод на скамейку. Считаю его суперзвездой»

Дрэймон Грин прокомментировал статус Джонатана Куминги.

Форвард «Уорриорз» начинает последние игры со скамейки запасных.

«Он не должен смириться с этой ролью. Я не хочу этого, никто не хочет. Он считает себя суперзвездой, я считаю его суперзвездой. Но важно, как он ответил на эту ситуацию. Можно начать жаловаться или просто помочь команде побеждать, что он и делает. Нужно говорить не только о его качестве игры, но и его зрелости. В прошлом году он плохо справился бы с этим. Но год развития и персонального роста помог ему правильно отреагировать и провести лучшие три матча этого сезона.

Так что речь не идет о том, что ему лучше выходить со скамейки. Я в это не верю. Никто этого не хочет, все хотят выходить в старте. Никто не попал в НБА, выходя со скамейки.

Нужно отдать должное его зрелости», – заключил Грин на пресс-конференции.

Куминга набрал 23 очка и сделал 6 подборов, реализовав 5 из 9 двухочковых и 2 из 3 трехочковых бросков в победном матче против «Хьюстона» (127:121).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoДжонатан Куминга
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