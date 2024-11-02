Андреас Пистиолис о победе над «Пари НН»: «Начали и закончили игру уверенно»

Андреас Пистиолис прокомментировал уверенную победу над «Пари НН» – 91:65.

«Прежде всего, снова поблагодарю болельщиков. Если честно, не ожидал, что в этот день столько людей сумеет выбраться на наш матч в Крылатском, и мы были по-настоящему воодушевлены такой поддержкой.

Что касается игры, мы начали и закончили ее уверенно. На определенных отрезках соперники держались за счет того, что наказывали нас за каждую ошибку, ведь у них хорошая команда. Но команда сохраняла высокий уровень концентрации, действовала жестко, показывала хорошую защиту на протяжении всего матча и получила необходимый результат», – сказал главный тренер ЦСКА .