Видео
1

Алекса Аврамович – MVP октября в Единой лиге ВТБ

Алекса Аврамович признан MVP октября в сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25.

Атакующий защитник ЦСКА провел месяц с показателями 15,3 очка, 5,1 передачи, 3,1 подбора, 1,1 перехвата и 19,3 балла за эффективность действий в среднем за матч.

Действующий чемпион Лиги ВТБ занимает  2-е место в турнирной таблице с 8 победами в 9 матчах.

Аврамович получил награду MVP перед матчем ЦСКА против «Пари НН».

«Счастлив получить эту награду. Хотя для меня она важна не так, как для команды, потому что она означает вклад каждого из моих товарищей в те победы, которые мы заслужили. Позади только первый месяц сезона, рано делать любые выводы, и все же приятно начать регулярный чемпионат с позитивных достижений», – сказал сербский защитник.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoБаскетбол - видео
Баскетбол - фото
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА потребовался перформанс Аврамовича, чтобы прервать серию «Локо» и Ведищева
428 октября, 15:20
Амат Мбайе, Алекса Аврамович и Джеремайя Мартин – в подборке лучших моментов недели Лиги ВТБ
28 октября, 08:22Видео
Аврамович, Миллер, Мун, Коновалов и Беленицкий – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
28 октября, 05:41
Антон Астапкович: «Алекса Аврамович здорово вписался в коллектив. Наш братушка»
27 октября, 18:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает «Пари НН»
348 минут назадLive
Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Джонатан Мотли хочет уехать из-за войны, при этом гуляет по Тель-Авиву и тусуется каждый день»
54 минуты назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном», «Оклахома» – с «Клипперс» и другие матчи
2сегодня, 15:34
Бэрон Дэвис: «Мне нравится восхвалять современных игроков, а не хейтить их»
сегодня, 15:20
«Он бросил вызов системе». Крис Уэббер объяснил, почему Леброн Джеймс – самый влиятельный игрок в истории НБА
11сегодня, 14:57
Спортс’’ ищет баскетбольного автора
сегодня, 13:56Вакансия
«Голден Стэйт» может попытаться выменять Джимми Батлера
19сегодня, 13:44
Никола Йокич – первый игрок в истории НБА, набравший 150+50+50 в первых пяти матчах сезона
10сегодня, 13:33
Сборная России не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией
сегодня, 13:24
Си Джей Макколлум и Херберт Джонс пропустят несколько недель из-за травм
3сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» проявляет интерес к Джейлену Худу-Шифино
14 минут назад
Зак Ледэй – MVP 6-го раунда Евролиги
25 минут назадВидео
Никола Йокич: «В поражении от «Миннесоты» виноват я»
2сегодня, 14:40
Самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства
1сегодня, 14:29
Энтони Эдвардс о противостоянии с «Денвером»: «Мы им не нравимся, а они не нравятся нам»
сегодня, 14:17
Тайус Джонс отклонил более выгодные предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина»
1сегодня, 13:56
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» разгромил «Дарушафаку», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 12:40
Победный бросок Сэйбена Ли и данк Джоша Нибо – лучшие моменты 7-го раунда Евролиги
сегодня, 12:27Видео
Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги в Каунасе. Его откачивали более 20 минут
2сегодня, 11:22Фото
Энтони Эдвардс о тех, кто считает, что он слишком часто бросает 3-очковые: «Да пошли они»
4сегодня, 11:14