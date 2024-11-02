Алекса Аврамович – MVP октября в Единой лиге ВТБ

Алекса Аврамович признан MVP октября в сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25.

Атакующий защитник ЦСКА провел месяц с показателями 15,3 очка, 5,1 передачи, 3,1 подбора, 1,1 перехвата и 19,3 балла за эффективность действий в среднем за матч.

Действующий чемпион Лиги ВТБ занимает 2-е место в турнирной таблице с 8 победами в 9 матчах.

Аврамович получил награду MVP перед матчем ЦСКА против «Пари НН».

«Счастлив получить эту награду. Хотя для меня она важна не так, как для команды, потому что она означает вклад каждого из моих товарищей в те победы, которые мы заслужили. Позади только первый месяц сезона, рано делать любые выводы, и все же приятно начать регулярный чемпионат с позитивных достижений», – сказал сербский защитник.