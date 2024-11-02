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Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает «Пари НН»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходит один матч.

Московский ЦСКА принимает «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Локомотив-Кубань – 9-1, ЦСКА – 8-1, Зенит – 8-2, УНИКС – 8-3, Пари Нижний Новгород – 6-4, Парма – 4-6, Енисей – 4-6, Уралмаш – 4-7, Автодор – 4-7, Самара – 3-6,  МБА-МАИ – 3-7, Астана – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
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