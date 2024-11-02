Андреас Пистиолис о «Пари НН»: «Единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Матч будет сложным»

Андреас Пистиолис оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Пари НН».

«Мы впервые играем с одним из соперников повторно, и «Нижний » – та самая единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Это значит, что матч будет сложным, нам надо подойти к нему со 100-процентной концентрацией и уважением к гостям.

Очень надеемся, что в этом нам поможет поддержка болельщиков. Понимаю, что им непросто добираться сюда, в Крылатское, но все же рассчитываем увидеть множество красно-синих на трибунах», – сказал главный тренер ЦСКА .