Атмосфера в раздевалке, в тренажерном зале и на домашней арене – в новом выпуске влога ЦСКА
ЦСКА выложил новый видеорепортаж о жизни команды.
В выпуске – тренировки, климат в раздевалке, взаимоотношения Тони Джекири и Каспера Уэйра и другое.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
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