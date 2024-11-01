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Атмосфера в раздевалке, в тренажерном зале и на домашней арене – в новом выпуске влога ЦСКА

ЦСКА выложил новый видеорепортаж о жизни команды.

В выпуске – тренировки, климат в раздевалке, взаимоотношения Тони Джекири и Каспера Уэйра и другое.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
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logoКаспер Уэйр
Тони Джекири
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