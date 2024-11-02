Дрэймонд Грин: «У меня был ужасный прошлый сезон. Я хочу продемонстрировать рост»
Дрэймонд Грин хочет продемонстрировать рост после «ужасного» прошлого сезона.
«Я знаю, что у меня был ужасный прошлый сезон. Это было просто неправильно. Я и играл плохо, и вел себя плохо. Я хочу показать себя настоящего. Я хочу продемонстрировать рост.
В прошлом сезоне я говорил о том, что я борец за перемены, спорил с судьями. Эти ребята — люди, они совершают ошибки. Одно из моих лучших качеств — играть с эмоциями, но мне нужно сделать следующий шаг и научиться играть с этими эмоциями, понимая, куда их направить. Это важный шаг для меня, и я действительно сосредоточен на этом в этом сезоне», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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