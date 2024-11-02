Дрэймонд Грин: «Грант Уильямс думает, что Тейтум должен был оставить его в «Бостоне», вот и злится»

Дрэймонд Грин отреагировал на фол Гранта Уильямса на Джейсоне Тейтуме.

Форвард «Шарлотт » под занавес матча с «Бостоном » на скорости влетел в экс-одноклубника и сбил его с ног, оказавшись на паркете и сам.

Уильямс был наказан неспортивным фолом второй степени, что влечет за собой автоматическое удаление.

«Грант Уильямс говорит, что случайно вот так сфолил на Тейтуме , но это просто безумие. И ему весело по этому поводу. Думать, что слепой удар в таком стиле, это нарушение, достойное улыбки, означает одно из двух: или ты ни черта не понимаешь, или ты просто глуп… В обоих случаях ты выглядишь глупым… бестолковым.

Он просто злится на Джей Ти из-за чего-то лол… Думает, что тот должен был оставить его в «Бостоне» лол. Джей Ти получил свой перстень, и чувак выпустил свое разочарование наружу», – написал форвард «Уорриорз» в соцсетях.