Дрэймонд Грин: «В этом сезоне у меня будет меньше 10 технических фолов»

Дрэймонд Грин обещает исправиться.

Форвард «Уорриорз» заявил, что постарается избегать ситуаций, которые приводят к техническим замечаниям.

«В этом сезоне у меня будет меньше 10 технических фолов.

Возможно, я даже приму решение получить меньше восьми фолов, но это должно быть осознанное решение. И я даже не знаю, хочу ли, чтобы их было восемь. Но у меня определенно будет меньше 10», – уверяет Грин, который известен своими спорами с судьями.