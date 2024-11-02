Дрэймонд Грин: «В этом сезоне у меня будет меньше 10 технических фолов»
Дрэймонд Грин обещает исправиться.
Форвард «Уорриорз» заявил, что постарается избегать ситуаций, которые приводят к техническим замечаниям.
«В этом сезоне у меня будет меньше 10 технических фолов.
Возможно, я даже приму решение получить меньше восьми фолов, но это должно быть осознанное решение. И я даже не знаю, хочу ли, чтобы их было восемь. Но у меня определенно будет меньше 10», – уверяет Грин, который известен своими спорами с судьями.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Draymond Show
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