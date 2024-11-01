Дрэймонд Грин против идеи Маззуллы с драками в НБА: «Это почти привело меня туда, куда не хочется возвращаться»

Дрэймонд Грин выступил против идеи Джо Маззуллы с возвращением драк в НБА.

По словам форварда «Уорриорз», он точно не одобряет нововведение, которое недавно предложил главный тренер «Селтикс».

«Джо, я ответственно заявляю, что готов запустить петицию против твоей идеи, потому что нет, мы этого не сделаем.

Это почти привело меня туда, куда совсем не хочется возвращаться», – заявил Грин .