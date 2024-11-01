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Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Все, кто наносят нам вред, заплатят. Иногда помногу»

Офер Яннай прокомментировал ситуацию в «Хапоэле Тель-Авив».

Форвард Джонатан Мотли самовольно покинул расположение клуба, чтобы присоединиться к «Црвене Звезде». Некоторые другие игроки вызывают интерес у ряда европейских команд.

«В свете полных энтузиазма и радости новостей в некоторых изданиях должен напомнить о ряде вещей.

Игроки не делают нам одолжение. Игра за «Хапоэль» – это честь. Лучшие баскетболисты хотят выступать за нашу команду. Начало тренду было положено летом, ситуация будет только развиваться в этом направлении. Никому не удастся изменить это, тем более молодому человеку, который совершил ошибку.

Щедрые контракты были подписаны со всеми баскетболистами, когда ситуация была еще менее стабильной. Эти соглашения должны исполняться.

Все, кто наносят нам ущерб, заплатят. Иногда помногу.

Мы не заинтересованы в «выкупах», о какой бы сумме не шла речь. Все агенты получили большие комиссионные, и у них есть соответствующие обязанности.

Чтобы выступать за какой-то клуб, игрок должен получить одобрение от ФИБА. Не думаю, что у них получится использовать «войну» как повод, когда им было предложено оставаться за рубежом.

«Црвена Звезда» увидит, что выбрала не того партнера для подобного танго», – заявил владелец «Хапоэля Тель-Авив».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Офера Янная
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Джонатан Мотли
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