Шейн Ларкин сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2025

Шейн Ларкин вернулся в сборную Турции.

Защитник «Анадолу Эфеса » последний раз выступал за национальную команду на Евробаскете-2022. Ларкин пропустил квалификацию олимпийского турнира из-за проблем со здоровьем.

«Мы много обсуждали с ним этот вопрос. Я знаю, что он хочет помочь турецкому баскетболу», – заявил главный тренер сборной Эргин Атаман . Ближайшим матчем команды станет игра квалификационного раунда против Венгрии.

Ларкин в данный момент восстанавливается после травмы голеностопа.