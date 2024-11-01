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Шейн Ларкин сыграет за сборную Турции на Евробаскете-2025

Шейн Ларкин вернулся в сборную Турции.

Защитник «Анадолу Эфеса» последний раз выступал за национальную команду на Евробаскете-2022. Ларкин пропустил квалификацию олимпийского турнира из-за проблем со здоровьем.

«Мы много обсуждали с ним этот вопрос. Я знаю, что он хочет помочь турецкому баскетболу», – заявил главный тренер сборной Эргин Атаман. Ближайшим матчем команды станет игра квалификационного раунда против Венгрии.

Ларкин в данный момент восстанавливается после травмы голеностопа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Off The RECourt в сети X
Эргин Атаман
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