Эргин Атаман пропустит матч «Панатинаикоса» против «Жальгириса» ради сборной Турции

Эргин Атаман договорился с клубом о пропуске матча Евролиги.

11 раунд между «Панатинаикосом » и «Жальгирисом » 22 ноября пройдет без участия турецкого специалиста.

Атаман будет возглавлять национальную команду в квалификационном матче группы B Евробаскета-2025 против Венгрии. Турция идет с результатом 1-1 после поражения от Италии и победы над Исландией.

Венгрия проиграла оба первых матча.