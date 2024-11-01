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Эргин Атаман пропустит матч «Панатинаикоса» против «Жальгириса» ради сборной Турции

Эргин Атаман договорился с клубом о пропуске матча Евролиги.

11 раунд между «Панатинаикосом» и «Жальгирисом» 22 ноября пройдет без участия турецкого специалиста.

Атаман будет возглавлять национальную команду в квалификационном матче группы B Евробаскета-2025 против Венгрии. Турция идет с результатом 1-1 после поражения от Италии и победы над Исландией.

Венгрия проиграла оба первых матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Василики Карамузы
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoсборная Италии по баскетболу
logoсборная Турции
logoсборная Венгрии
logoЕвробаскет
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