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  • Джейк Ларэвиа из «Мемфиса» стал 8-м баскетболистом с драфта-2022, чья опция на 4-й год была отклонена
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Джейк Ларэвиа из «Мемфиса» стал 8-м баскетболистом с драфта-2022, чья опция на 4-й год была отклонена

Джейк Ларэвиа станет неограниченно свободным агентом следующим летом.

«Мемфис» отклонил опцию на 4-й год по контракту новичка 22-летнего форварда (201 см). Ларэвиа набирал 10,8 очка и 3,7 подбора в 35 матчах прошлого сезона. Клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с баскетболистом в дальнейшем.

Ларэвиа стал 8-м игроком с драфта-2022, чей контракт новичка не был продлен на 4-й год. Это самый большой показатель с драфта 2016 года, 11 баскетболистов с которого преждевременно вышли на рынок свободных агентов после 3-го года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Йосси Гозлана
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