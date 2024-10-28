«Мемфис» конвертирует двустороннее соглашение Джея Хаффа в стандартный контракт на 4 года

Джей Хафф упрочил свое положение в «Гриззлис».

Центровой (26 лет, 216 см) подпишет с клубом 4-летний стандартный контракт. Ранее стороны сотрудничали на условиях двустороннего соглашения.

Хафф набирал 13 очков и 3,3 подбора за 19 минут в среднем в первых матчах сезона, реализуя 57,1% бросков из-за дуги.