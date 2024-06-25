Каспер Уэйр стал гостем «Тренировки с PRO» от Антона Понкрашова

Антон Понкрашов опубликовал новый выпуск «Тренировки с PRO».

Гостем выпуска стал разыгрывающий московского ЦСКА Каспер Уэйр.

Впервые на русском! Каспер Уэйр и его методы подготовки к сезону. Примеры упражнений, истории из детства и многое другое в нашем самом популярном и долгожданном формате: Тренировка с Про! Наш новый гость Тренировки с Pro – Каспер Уэйр, игрок баскетбольного клуба ЦСКА, а озвучивать его будет мой большой друг, Карандаш», – говорится в описании к видео.