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Атакующий рейтинг «Денвера» меняется со 110,1 на 54,9, когда Никола Йокич садится на скамейку

«Наггетс» перестают набирать очки без Николы Йокича.

Команда продемонстрировала атакующий рейтинг 110,1, когда сербский центровой находился на площадке, и 54,9 в 24 минуты, когда Йокич отдыхал на скамейке. Новобранец команды защитник Расселл Уэстбрук находился в игре 22 минуты из этих 24.

«Денвер» проиграл первые 2 матча и находится на 30-м месте по общему показателю атакующего рейтинга (97,4).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Кевина О’Коннора
logoДенвер
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoНикола Йокич
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