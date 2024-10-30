Никола Йокич: «Сегодня Уэстбрук был в полном порядке»

Никола Йокич отдал должное Расселлу Уэстбруку.

В победном матче с «Нетс» (144:139 ОТ) защитник набрал 22 очка и 5 передач.

«Расс отлично проявил себя, в третьей или четвертой четверти, не знаю, он поддерживал нас в игре. Он держал ритм, реализовал несколько бросков. Сегодня он был в полном порядке.

Мы делили мяч, находили открытых ребят, благодаря этому нам удалось набрать много очков.

Расс всегда что-то говорит, когда парни собираются в кучку, он всегда подбадривает ребят и мотивирует их. Он хороший товарищ по команде. Здорово, что он с нами», – считает центровой «Наггетс».