Никола Йокич: «Сегодня Уэстбрук был в полном порядке»
Никола Йокич отдал должное Расселлу Уэстбруку.
В победном матче с «Нетс» (144:139 ОТ) защитник набрал 22 очка и 5 передач.
«Расс отлично проявил себя, в третьей или четвертой четверти, не знаю, он поддерживал нас в игре. Он держал ритм, реализовал несколько бросков. Сегодня он был в полном порядке.
Мы делили мяч, находили открытых ребят, благодаря этому нам удалось набрать много очков.
Расс всегда что-то говорит, когда парни собираются в кучку, он всегда подбадривает ребят и мотивирует их. Он хороший товарищ по команде. Здорово, что он с нами», – считает центровой «Наггетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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