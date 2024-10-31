Билл Симмонс: «У «Орландо» потолок выше, чем у «Милуоки»
Билл Симмонс считает, что у «Орландо» больше шансов на успех, чем у «Милуоки».
«Вчера вечером я посмотрел матч «Орландо» – «Индиана». Очень молодые и атлетичные команды со множеством опций и очень интересными составами. Они построены вокруг парней, которые способны создавать моменты для броска.
Если Паоло Банкеро продолжит играть так, как играет, я считаю, что у «Орландо» потолок выше, чем у «Милуоки», – сказал эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Билла Симмонса
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