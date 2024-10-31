Билл Симмонс: «У «Орландо» потолок выше, чем у «Милуоки»

Билл Симмонс считает, что у «Орландо» больше шансов на успех, чем у «Милуоки».

«Вчера вечером я посмотрел матч «Орландо» – «Индиана ». Очень молодые и атлетичные команды со множеством опций и очень интересными составами. Они построены вокруг парней, которые способны создавать моменты для броска.

Если Паоло Банкеро продолжит играть так, как играет, я считаю, что у «Орландо » потолок выше, чем у «Милуоки », – сказал эксперт.