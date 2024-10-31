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Брэдли Бил: «В прошлом сезоне «Санз» использовали меня больше как организатора, чем как скорера, и это сбивало меня с толку»

Брэдли Бил признался, что в прошлом сезоне пытался играть не на своей позиции.

«Санз» использовали меня больше как организатора, чем как скорера, и, честно говоря, это немного сбивало меня с толку.

Буквально все это лето я размышлял: «Кто я?» Мне нужно было по-настоящему поговорить с самим собой. Мне потребовалось время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и ответить: «В чем мне нужно стать лучше? Кто я?», – рассказал атакующий защитник «Финикса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoБрэдли Бил
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