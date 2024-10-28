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Майк Буденхольцер: «Защита и атлетизм Райана Данна оказывают позитивное влияние на игру»

Райан Данн в первый раз вышел в стартовом составе на матч против «Далласа».

21-летний форвард был выбран 28-м на драфте этого года. В матче с «Мэверикс» Данн занял в основе место Брэдли Била, у которого возникли легкие проблемы с локтем.

Новичок отыграл 21 минуту и набрал 13 очков, реализовав 2 из 2 двухочковых бросков и 3 из 6 из-за дуги. Данн оборонялся против Луки Дончича, который набрал 40 очков, но не смог принести своей команде победу. «Финикс» взял верх со счетом 114:102.

«Отличный вечер для Райана. Он выступил против одного из лучших игроков лиги. Он может вынести из этого урок. Его защита и атлетизм оказывают позитивное влияние на игру. Забросил важнейший трехочковый в заключительной четверти. Он бросает с уверенностью», – прокомментировал исход матча главный тренер Майк Буденхольцер.

Бросок Райана Данна вызывал вопросы перед драфтом. Работу над этим компонентом упоминал в качестве ключевого направления развития генменеджер «Санз» Джеймс Джонс. По результатам 3 матчей, форвард реализовал 46,2% дальних бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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Джеймс Джонс
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logoМайк Буденхольцер
logoБрэдли Бил
logoЛука Дончич
logoРайан Данн
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