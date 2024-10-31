Кевин Дюрэнт: «Сомневаюсь, что мне где-то поставят статую»
Кевин Дюрэнт не думает, что в его честь установят статую.
«Я очень сильно сомневаюсь, что мне где-то поставят статую за то, что я играю в баскетбол. Я ценю любовь и уважение, которые мне оказали люди. Мне этого достаточно.
Обычно статуи ставят парням, которые провели карьеру на уровне Зала славы, выиграли несколько чемпионатов и играли в одном городе долгое время. Это не мой случай», – сказал форвард «Финикса».
Дюрэнт является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт», двукратным MVP финальной серии, обладателем награды MVP сезона-2013/14 и 14-кратным участником Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости