Кевин Дюрэнт: «Сомневаюсь, что мне где-то поставят статую»

Кевин Дюрэнт не думает, что в его честь установят статую.

«Я очень сильно сомневаюсь, что мне где-то поставят статую за то, что я играю в баскетбол. Я ценю любовь и уважение, которые мне оказали люди. Мне этого достаточно.

Обычно статуи ставят парням, которые провели карьеру на уровне Зала славы, выиграли несколько чемпионатов и играли в одном городе долгое время. Это не мой случай», – сказал форвард «Финикса ».

Дюрэнт является двукратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт», двукратным MVP финальной серии, обладателем награды MVP сезона-2013/14 и 14-кратным участником Матча всех звезд.