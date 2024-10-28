Стивен Эй Смит о споре по поводу лидерских качеств Дюрэнта: «Готов подтвердить каждое сказанное мной слово»

Стивена Эй Смита не убедили слова Кевина Дюрэнта.

Журналист ранее заявил, что не верит в «Санз» с Дюрэнтом в качестве лидера и главной суперзвезды.

«Я не ставлю под сомнение величие или отношение Кевина Дюрэнта к делу. Но когда ты настолько хорош... ты должен лучше проявлять себя в качестве лидера, чем это делал Кей Ди», – сказал эксперт ESPN.

Дюрэнт ответил в соцсетях.

«Я бы не согласился, Стивен. Готов утверждать, что мои нематериальные активы всегда были на одном уровне с моим талантом», – написал баскетболист.

По словам Стивена Эй , он все еще придерживается прежней точки зрения.

«Я не получаю удовольствия от того, что говорю это. Это ни в коем случае не является неуважением к Кевину Дюрэнту. Не все должны быть лидерами. Сейчас он чуть более активен, мы видели это в первой игре, когда ему прикрепили микрофон. Возможно, там что-то меняется, и я желаю ему только самого лучшего. Я знаю, какой он феноменальный игрок. Но я готов подтвердить каждое сказанное мной слово, потому что речь идет о его конкретном послужном списке», – произнес Смит.