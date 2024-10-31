Неманя Недович о судьях в Евролиге: «Эти парни вмешались в ход матча. У меня давно такого не было»

«Црвена Звезда» уступила «Жальгирису» в Евролиге (84:86).

Сербский клуб проиграл первые две четверти и вернулся во второй половине. Судьбу матча решил бросок Брайанта Данстона под сирену.

«Мы сумели вернуться и имели шанс захватить лидерство, но затем эти три парня ощутимо вмешались в ход матча. Давно уже не участвовал в подобной игре», – заявил сербский защитник.

Недович закончил игру с 15 очками и 5 передачами. Сербский клуб бросил на 6 штрафных больше своих оппонентов (25-19).

«Жальгирис» идет на втором месте турнирной таблицы Евролиги с результатом 5-1. «Црвена Звезда» упала на 12-е (3-3).