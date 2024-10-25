Деджонте Мюррэй пропустит 4-6 недель после операции на руке
Деджонте Мюррэй сломал руку в первом матче.
Защитник дебютировал за «Новый Орлеан» в игре с «Чикаго». Баскетболист упал на руку ближе к концу встречи, обследование выявило перелом.
По сообщению Шэмса Чарании, операция на левой руке прошла успешно, и баскетболист вернется в строй через 4-6 недель. В контракте Мюррэя присутствуют три бонуса за 65 матчей в сезоне.
«Пеликанс» играют без форварда Трея Мерфи. Первый матч также пропустил форвард Зайон Уильямсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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