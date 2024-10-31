«20 долларов, и я врежу Гоберу по носу». Стивен Адамс отреагировал на слова Джо Маззуллы

Джо Маззулла посетовал на отсутствие драк.

Главный тренер «Селтикс» считает потасовки в НБА «увлекательными». Стивен Адамс отреагировал на слова Маззуллы в соцсетях.

«20 долларов, и я врежу Гоберу по носу», – написал центровой «Хьюстона ». Комментарий был удален соцсетью.