«20 долларов, и я врежу Гоберу по носу». Стивен Адамс отреагировал на слова Джо Маззуллы
Джо Маззулла посетовал на отсутствие драк.
Главный тренер «Селтикс» считает потасовки в НБА «увлекательными». Стивен Адамс отреагировал на слова Маззуллы в соцсетях.
«20 долларов, и я врежу Гоберу по носу», – написал центровой «Хьюстона». Комментарий был удален соцсетью.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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