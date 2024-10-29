Джо Маззулла: «Я бы хотел, чтобы в НБА вернулись драки»

Джо Маззулла мечтает, чтобы в НБА вернулись драки.

«Я считаю, что самое главное, что мы отнимаем у людей с точки зрения развлечения, это то, что больше нельзя драться. Я бы хотел, чтобы в НБА вернулись драки. Что может быть более увлекательным, чем небольшая потасовка?», – заявил главный тренер «Бостона ».

Также Маззулла хотел бы, чтобы НБА ввела численное преимущество пять на четыре в определенных ситуациях.

«Баскетбол – один из немногих видов спорта, в котором нет игры в большинстве. В футболе только что ввели «синюю карточку», когда один должен временно уйти с поля, и игра продолжается 10 на 9.

Мне кажется, что нам не хватает игры в большинстве. Потому что, скажем, судьи зафиксировали технический, и вы получили один штрафной бросок, но вы на самом деле не вознаграждены за это, потому что если вы промахнетесь, вы не получите награду за этот фол. Так что должна быть игра в большинстве, где при фоле или техническом фоле вы должны играть пять на четыре в течение пяти секунд или трех передач», – предложил Маззулла.