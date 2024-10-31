44 очка и 13 подборов Карла-Энтони Таунса помогли «Никс» выиграть у «Хит»
«Нью-Йорк» одержал гостевую победу над «Майами» (116:107).
Лучшим игроком матча стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс. На его счету 44 очка, 13 подборов и 2 передачи. Таунс реализовал 17 из 25 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 6 из 6 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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