44 очка и 13 подборов Карла-Энтони Таунса помогли «Никс» выиграть у «Хит»

«Нью-Йорк» одержал гостевую победу над «Майами» (116:107).

Лучшим игроком матча стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс . На его счету 44 очка, 13 подборов и 2 передачи. Таунс реализовал 17 из 25 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 6 из 6 штрафных.