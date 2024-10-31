Леброн Джеймс о первой игре Бронни в Кливленде: «Не знаю, справился бы я на его месте»

Бронни Джеймс впервые сыграл в Кливленде в официальном матче НБА.

«Лейкерс » крупно уступили в Кливленде (110:134). Леброн Джеймс прокомментировал дебют своего сына на арене своего первого клуба: «Он справился лучше, чем я смог бы в этой ситуации. Если бы роли поменялись, не знаю, удалось ли бы мне».

Бронни Джеймс набрал 2 очка, 2 передачи и 1 перехват, реализовав 1 из 2 бросков с игры за 5 минут.

На счету Леброна Джеймса 26 очков, 6 подборов и 3 передачи. 9 из 13 бросков с игры форварда были точными.