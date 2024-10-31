Леброн Джеймс о первой игре Бронни в Кливленде: «Не знаю, справился бы я на его месте»
Бронни Джеймс впервые сыграл в Кливленде в официальном матче НБА.
«Лейкерс» крупно уступили в Кливленде (110:134). Леброн Джеймс прокомментировал дебют своего сына на арене своего первого клуба: «Он справился лучше, чем я смог бы в этой ситуации. Если бы роли поменялись, не знаю, удалось ли бы мне».
Бронни Джеймс набрал 2 очка, 2 передачи и 1 перехват, реализовав 1 из 2 бросков с игры за 5 минут.
На счету Леброна Джеймса 26 очков, 6 подборов и 3 передачи. 9 из 13 бросков с игры форварда были точными.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Legion Hoops в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости