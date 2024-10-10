Скотти Барнс планирует принять участие в предсезонном матче против «Вашингтона» в пятницу
Скотти Барнс завершает реабилитацию.
23-летний форвард не играл с начала марта из-за травмы руки. Барнс также пропустил начало тренировочного лагеря из-за рождения первенца.
«Просто рад снова играть. Прошло слишком много времени», – заявил баскетболист.
Барнс должен выйти на площадку в предсезонном гостевом матче против «Вашингтона» в пятницу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Левенберга
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