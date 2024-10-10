Скотти Барнс планирует принять участие в предсезонном матче против «Вашингтона» в пятницу

Скотти Барнс завершает реабилитацию.

23-летний форвард не играл с начала марта из-за травмы руки. Барнс также пропустил начало тренировочного лагеря из-за рождения первенца.

«Просто рад снова играть. Прошло слишком много времени», – заявил баскетболист.

Барнс должен выйти на площадку в предсезонном гостевом матче против «Вашингтона » в пятницу.