«Шарлотт» использует опцию продления контракта с Ником Смитом на сезон-2025/26
«Хорнетс» сохранят Ника Смита до 2026 года.
Клуб планирует продлить соглашение с разыгрывающим защитником (20 лет, 188 см) до конца сезона-2025/26, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте.
Сезон-2025/26 станет третьим в карьере Смита, за него игрок заработает 2,71 млн долларов.
В прошлом сезоне Смит провел 51 матч, набирая в среднем 5,9 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи при 43,2% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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