«Шарлотт» использует опцию продления контракта с Ником Смитом на сезон-2025/26

«Хорнетс» сохранят Ника Смита до 2026 года.

Клуб планирует продлить соглашение с разыгрывающим защитником (20 лет, 188 см) до конца сезона-2025/26, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте.

Сезон-2025/26 станет третьим в карьере Смита, за него игрок заработает 2,71 млн долларов.

В прошлом сезоне Смит провел 51 матч, набирая в среднем 5,9 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи при 43,2% из-за дуги.