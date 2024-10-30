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«Шарлотт» использует опцию продления контракта с Ником Смитом на сезон-2025/26

«Хорнетс» сохранят Ника Смита до 2026 года.

Клуб планирует продлить соглашение с разыгрывающим защитником (20 лет, 188 см) до конца сезона-2025/26, воспользовавшись соответствующей опцией в контракте.

Сезон-2025/26 станет третьим в карьере Смита, за него игрок заработает 2,71 млн долларов.

В прошлом сезоне Смит провел 51 матч, набирая в среднем 5,9 очка, 1,4 подбора и 1,2 передачи при 43,2% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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