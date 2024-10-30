Лука Дончич исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча с «Миннесотой»

Лука Дончич стал автором ключевого попадания в матче с «Миннесотой».

Словенец реализовал сверхдальний 3-очковый на исходе владения при счете 114:109. «Даллас » победил со счетом 120:114.

В активе звезды «Мэверикс» 24 очка, 8 подборов и 8 передач. Это попадание из-за дуги стало единственным для Дончича за весь матч (1 из 8; 10 из 27 с игры).