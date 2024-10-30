Сергей Козин: «Енисей» отлично выступает у себя дома»

Сергей Козин поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против «Енисея».

«Енисей» – хорошая команда, которая отлично выступает у себя дома. В составе соперника много снайперов, способных эффективно атаковать с дальней дистанции: два сильных легионера, Алекса Степанович – который доставляет угрозу под кольцом, а также Виктор Сэндерс, который активно создает моменты в игре 1 на 1 для себя и своих партнеров.

Это очень важная игра для нас после поражения от «Локомотива», – сказал главный тренер «Пари НН».