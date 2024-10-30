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Йовица Арсич: «У «Пари НН» есть качество, необходимое для команды с большими амбициями»

Йовица Арсич оценил уровень соперника по матчу Лиги ВТБ «Пари НН».

«У «Пари НН» есть качество, необходимое для команды с большими амбициями, и они могут добиться хорошего результата в этом сезоне. Победа над ЦСКА это подтверждает.

Для того, чтобы хорошо сыграть против них, нам нужно до минимума сократить количество потерь и быть готовыми адаптироваться к разным стилям игры в обороне.

Несколько наших игроков пропустили пару дней тренировок из-за болезни, но думаю, что к игре все будут готовы», – заявил главный тренер «Енисея».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
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