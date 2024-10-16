Йовица Арсич после победы над «Пармой»: «Сегодня играли лучше с точки зрения командного баскетбола»

Йовица Арсич доволен игрой «Енисея» в матче с «Пармой» – 89:61.

«Я очень доволен результатом. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, которые нас активно поддерживали и проявляли свою любовь, несмотря на неудачную серию в последнее время, в особенности после поражения от «Уралмаша». Я благодарен всем тем, кто сегодня был в «Арене.Север», а также следил за матчем у экранов телевизоров. Я рад, что мы сумели отблагодарить их этой победой.

Сегодня играли лучше с точки зрения командного баскетбола: лучше двигали мяч, находили открытые броски, что привело к более высокому проценту попаданий. И это естественно, когда показываешь более качественную командную игру. И хочется отметить игру в обороне: здорово защищались и держали концентрацию. Эти усилия привели к победе, чему мы очень рады», – сказал главный тренер «Енисея».