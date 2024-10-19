Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «Играя так, побеждать в Единой лиге ВТБ не получится»
Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от «Автодора» – 52:64.
«Автодор» сегодня оказался лучшей командой. Они играли энергичнее. А мы показали себя не с лучшей стороны. Соперники бились от начала до конца, мы играли слишком мягко в защите. Во второй половине мы не пользовались тем, что на нас фолили.
Играя так, побеждать в Единой лиге ВТБ не получится. Жаль это повторять, но я думал, что мы станем лучше по сравнению с прошлой игрой. Будем работать над собой», – сказал главный тренер «Енисея».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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