Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «Играя так, побеждать в Единой лиге ВТБ не получится»

Йовица Арсич прокомментировал поражение «Енисея» от «Автодора» – 52:64.

«Автодор » сегодня оказался лучшей командой. Они играли энергичнее. А мы показали себя не с лучшей стороны. Соперники бились от начала до конца, мы играли слишком мягко в защите. Во второй половине мы не пользовались тем, что на нас фолили.

Играя так, побеждать в Единой лиге ВТБ не получится. Жаль это повторять, но я думал, что мы станем лучше по сравнению с прошлой игрой. Будем работать над собой», – сказал главный тренер «Енисея ».