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Йовица Арсич о поражении от «Уралмаша»: «Игра закончилась еще в первой четверти, с таким настроем выиграть невозможно»

Йовица Арсич заявил, что «Енисей» был не готов к матчу с «Уралмашем» (66:101).

«В первую очередь необходимо поздравить команду соперников с победой. Сегодня, как бы прискорбно это не звучало, они гораздо больше хотели победить, чем мы. Всегда говорю своим игрокам, что можно проиграть более сильной команде, но нельзя проигрывать, потому что ты не готов играть на сто процентов. Сегодня это было очевидно, игроки не играли с должной отдачей.

Если вспоминать первую четверть, начали встречу с очень мягкой игрой в обороне, и второй командный фол совершили лишь на восьмой минуте, к этому моменту уже пропустили 23 очка. С подобным уровнем игры надеяться на результат в таких матчах невозможно.

Знали, что соперники подходят к игре с определенным настроением после поражения, и мы обязаны были уверенно защищаться против них. Но мы этого не сделали и подарили им 10 легких очков: оставляли много пространства для их снайперов. По большому счету игра закончилась еще в первой четверти, потому что с таким настроем выиграть невозможно», – сказал главный тренер «Енисея».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
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